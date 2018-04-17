С начала года в регионе выявлено 26 фактов хищения электроэнергии

В Ивановской области продолжают выявлять и пресекать факты несанкционированного энергопотребления.

Так, с января по март 2018 года сотрудниками «Ивэнерго» выявлено 26 фактов незаконного потребления электроэнергии на сумму 1,9 млн рублей. За 3 месяца с начала года к административной ответственности привлечено 7 человек, возбуждено 14 административных дел.

За первый квартал текущего года ивановские энергетики обнаружили 7 интернет-ресурсов, призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. Филиалом «Ивэнерго» подготовлено и направлено 2 заявления в прокуратуру Ивановской области о блокировке сайтов, содержащих нарушающую законодательство информацию. По данным заявлениям надзорным органом проведена проверка, 2 материала направлено в суд.

«Нужно отметить, что сегодня не существует способов хищения электроэнергии, которые не могли бы обнаружить специалисты. Все ухищрения оперативно выявляются энергетиками при помощи современных технических средств. В итоге нарушители вынуждены оплачивать штрафы и возмещать расчетную стоимость похищенной электроэнергии согласно законодательству РФ», - отмечают в «Ивэнерго».

Напомним, что с 1 января 2016 года суммы штрафов за незаконное потребление электроэнергии выросли в несколько раз: для граждан — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.