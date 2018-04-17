В Родниковском районе значительно снизилась рождаемость

Родниковская центральная районная больница подвела итоги работы за 2017 год.

«Если привести статистику, то можно сказать о том, как мы потрудились: каждый житель Родниковского района посетил поликлинику в среднем 4 раза. Каждый 3-й – вызвал на дом скорую помощь. И каждый 8-й – получил стационарную помощь. Если рассматривать демографическую ситуацию, можно отметить рост смертности на 1,2%. Основные причины смерти: заболевание кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Значительно снизилась рождаемость. В этом году на учет в женскую консультацию встало на 60 человек меньше. Мы стараемся заниматься репродуктивным здоровьем женщин. Ведем работу в соответствии с разработанным планом мероприятий по снижению смертности населения района, занимаемся профилактической деятельностью», - доложила главный врач Родниковской ЦРБ Марина Пономарева.