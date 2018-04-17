«Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс» заключили мировое соглашение

На минувшей неделе АО «Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс» в целях сохранения дальнейшего делового сотрудничества заключили мировое соглашение, которое было утверждено Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 11 апреля. Основные условия данного мирового соглашения закрепляют порядок погашения и размер долга АО «ИвГТЭ» перед ПАО «Т плюс».

На брифинге для ивановских журналистов, который состоялся сегодня, 17 апреля, заместитель главы администрации Иванова Виктор Казанцев сообщил, что стороны признали вексельный долг по состоянию на 1 апреля 2018 года в размере 717, 3 млн рублей. Кроме того, стороны признали сумму процентов по долгу в 167,5 млн рублей, а также издержки, связанные с протестом векселя, и судебные расходы. В мировом соглашении указан факт ненадлежащего исполнения АО «ИвГТЭ» обязательств по оплате тепловой энергии, потребленной с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года. Размер оспариваемой в судах задолженности за этот период составляет 910,9 млн рублей.

«АО «ИвГТЭ» и ПАО «Т плюс» смогли согласовать график погашения долгов, по которым вся задолженность с учетом процентов за предоставление рассрочек будет погашена менее чем за 8 лет. АО «ИвГТЭ» обязуется выплачивать долги ежемесячно, начиная с апреля 2018 по декабрь 2025 года», - отметил Виктор Казанцев.

Он добавил, что АО «ИвГТЭ» совместно с администрацией города и новым руководством Ивановской области предприняли все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

«После того, как год назад ПАО «Т плюс» предъявило АО «ИвГТЭ» к оплате векселя, выданные в счет погашения многолетней задолженности, муниципальная теплоснабжающая организация встала на грань банкротства, несмотря на то, что деятельность предприятия является прибыльной», - напомнил заместитель главы администрации областного центра.

Участники брифинга сообщили, что предприятия не раз пытались в судах решить финансовые споры. Однако, кроме многолетних тяжб, сколь бы значимых результатов не было. Ситуация изменилась с момента вступления в переговоры правительства Ивановской области. Начиная с октября 2017 года, было проведено несколько десятков встреч и переговоров на разном уровне. В результате стороны смогли согласовать график погашения долгов на перспективу.

«Финансирование запланированных АО «ИвГТЭ» ремонтных работ и мероприятий, учтенных в инвестиционной программой предприятия, полностью предусмотрено тарифами на тепловую энергию и теплоноситель, установленными Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области. При подготовке планов по снижению простроченной задолженности не рассматривались варианты увеличения тарифов, изменения ремонтных и инвестиционных программ, а также сокращения численности работников АО», - особо подчеркнул Виктор Казанцев.

«Основная задача – сохранение дальнейшего делового сотрудничеств с нашим партнерами. Мы уверены, что решение вопроса с долгами положительно скажется на качестве теплоснабжения жителей в отопительный сезон», - добавил генеральный директор АО «ИвГТЭ» Алексей Мягков.

Управляющий директор ООО «ЭСК Гарант» (гарантирующий поставщик энергоресурсов в Ивановской области) Александр Иванов отметил, что предприятию важно было понимать стабильность финансирования ремонтных и инвестиционных программ.

«До мирового соглашения мы не могли спрогнозировать объем средств, которые будут направлены на реконструкцию и ремонт оборудования. В настоящее время мы понимаем график поступления денег от основного нашего потребителя. Тем самым можем более качественно прогнозировать и выстраивать свои ремонтные программы», - добавил Александр Иванов.