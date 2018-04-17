Жительница Ивановской области умерла во время посещения кладбища в Радоницу

О трагическом случае сообщает Кинешемец.RU. Сегодня, в Радоницу (день поминовения усопших) пенсионерка приехала с родственниками на кинешемское городское кладбище «Затенки». Очевидцы сообщают, что ей внезапно стало плохо сразу после того, как она съела бутерброд. Родные вызвали «скорую». Пока бригада медиков ехала по заполненным автомобилями дорогам, женщине пытались оказать первую помощь. Но все усилия были тщетны. Прибывшие на кладбище медики констатировали смерть.

Сообщается также, что при осмотре скончавшейся никаких посторонних предметов в ротовой полости женщины обнаружено не было. Причина смерти устанавливается.