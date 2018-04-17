В регионе объявлено начало пожароопасного сезона

С 16 апреля в лесах Ивановской области объявлено начало пожароопасного сезона, соответствующее постановление подписал врио губернатора Станислав Воскресенский.

Комитету Ивановской области по лесному хозяйству поручено взять под особый контроль пожароопасную обстановку. Кроме того, профильному ведомству совместно с региональным управлением МЧС России предписано круглосуточно мониторить ситуацию в лесах, в том числе на торфяных залежах. В регионе 42 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров, включая Иваново и Кинешму, им уделяется отдельное внимание.

Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев сообщил, что все силы и средства лесничеств, Центра по охране лесов Ивановской области и арендаторов лесных участков находятся в режиме полной готовности.

«Уже ведется патрулирование лесных участков для выявления и ликвидации очагов возгораний. Также ведется разъяснительная работа среди населения об осторожном обращении с огнем при нахождении в лесу», – рассказал глава лесного ведомства региона.

В распоряжении центра по охране лесов – 41 единица лесопожарной техники: 11 пожарных автомобилей, 9 малых лесопатрульных комплексов, 3 лесопатрульных комплекса, 2 тяжелых бульдозера Б10М, 3 лесопожарных трактора ТЛП-55, 5 колесных тракторов с лесными плугами, 3 автомашины УАЗ для перевозки рабочих, 2 пожарные емкости для подвозки воды, КАМАЗ-тягач, один трал для перевозки тяжелой лесопожарной техники.

Кроме того, у арендаторов лесных участков создано 50 пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря. К тушению лесных пожаров может привлекаться 6 пожарных автоцистерн, 38 тракторов, 39 пожарных мотопомп, 12 бульдозеров, три вездехода, три экскаватора, 13 грузовых автомобилей и другая специализированная техника. При необходимости будут привлечены силы и средства управления МЧС Росси по Ивановской области.

Для наблюдения за лесопожарной обстановкой на территории Ивановской области действует четырехуровневая система контроля, которая позволяет оперативно реагировать на возгорания.

«Система объединяет дистанционный видеомониторинг, наземное патрулирование, осмотр лесных массивов с воздушных судов и космический мониторинг», – пояснил Михаил Яковлев.

Основной причиной возникновения лесных пожаров в весенний период остаётся выжигание сухой травы на территориях, прилегающих к лесным массивам. Михаил Яковлев подчеркнул, что такие действия являются противоправными.

«Массовое бесконтрольное выжигание сухой травы может привести к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям», – напомнил он.

Для приема сообщений о лесных пожарах и координации действий лесопожарных формирований в комитете Ивановской области по лесному хозяйству организована работа в круглосуточном режиме региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по телефону 8(4932) 41-39-52. Также прием сообщений ведется по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.