В Иванове лжесотрудник ГИБДД выманил у пенсионера 120 тысяч рублей

В полицию обратился 78-летний житель областного центра и сообщил, что стал жертвой мошенников. Накануне пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ГИБДД. Мужчина сообщил, что внук заявителя стал виновником серьезного ДТП: сбил человека. И для того, чтобы избежать уголовной ответственности, родственнику необходимо заплатить. Пожилой ивановец поверил мошеннику и передал заехавшему за деньгами аферисту 120 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Полиция разыскивает преступника.