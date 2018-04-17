Департамент природных ресурсов пытается куда-нибудь пристроить двух медведей

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области заявляет о готовности передать государственным или муниципальным унитарным предприятиям или учреждениям на безвозмездной основе двух взрослых особей бурого медведя (в возрасте примерно 1,5 лет). Животные передаются для использования в природоохранных, культурных, научных, медицинских, образовательных или просветительских целях.

«Физическое и психическое состояние медведей не позволяет возвратить животных в естественную среду обитания. Вместе с тем, по заключению ветеринарных органов медведи являются здоровыми и соответственно могут быть направлены на реализацию», - говорится в сообщении ведомства.

Департамент просит всех неравнодушных (зоозащитников, волонтеров) принять активное участие в определении судьбы животных.

Судя по всем, речь идет о тех самых уже выросших медвежатах, которых еще когда они были совсем маленькими и слепыми, нашел в Родниках местный предприниматель и охотник (репортажи о них мы снимали в сентябре прошлого года). Мужчина забрал зверей к себе домой, построил для них вольер и растил, водя к ним, как в зоопарк, друзей и знакомых. Но когда мишки подросли, соседи обеспокоились и стали жаловаться на близость опасных зверей. Охотник был вынужден отвезти медведей подальше от людей и пока содержать там. Официальны звери были у него изъяты. И все это время для них подыскивали какой-нибудь зоопарк. Но, видимо, то ли плохо искали, то ли никто по разным причинам не берет.