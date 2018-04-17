В Иванове изменились четыре городских маршрута

Сегодня, 17 апреля, состоялось заседание транспортной комиссии при администрации, на которой обсуждались вопросы изменения маршрутно-транспортной сети областного центра.

В частности, комиссией были рассмотрены поступившие в начале апреля заявления организаций, осуществляющих оказание услуг по перевозкам пассажиров по муниципальным маршрутам №№ 3, 3А, 39 и 39А, об изменении путей следования данных маршрутов.

Решением комиссии заявления были удовлетворены.

Изменения коснулись:

- на маршрутах №3 и №3А - в части пути следования с ул. Ермака на ул. Карла Маркса через ж/д вокзал и Шереметевский проспект на ул. 10 Августа, вместо проспекта Ленина;

- на маршрутах 39 и 39А в части пути следования от проспекта Строителей по ул. Кудряшова и по ул. Генерала Хлебникова с выходом на ул. Лежневская.

«В городском комитете по транспорту и связи уточнили, что все изменения маршрутов будут действовать с момента официального опубликования решения об изменениях муниципальных маршрутов», - говорится в сообщении мэрии.