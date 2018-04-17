Объездную дорогу на Мирславль смыло

Ежегодно в сезон половодья дорогу на Мирславль и окрестные деревни Гаврилово-Посадского района затапливает. Мост через реку Нерль уходит под воду. Остается ближайший запасной путь — это дорога Ксты-Мирславль. В этом году он оказался в бедственном положении. Участок примерно в 25 метров размыло. Образовался разлом. Теперь самый удобный вариант добраться до отрезанных водой деревень Мирславль и Новая, рассказывают местные, - это через село Аньково Ильинского района. Но это увеличивает объездной маршрут в несколько десятков километров. Сейчас уровень воды в Нерли примерно на полтора метра выше нормы. Пик паводка, сообщают в МЧС, уже пройден.