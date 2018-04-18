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Ивановец стал серебряным призером Чемпионата Европы по прыжкам на батуте

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18.04.2018, 10:04
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Ивановец стал серебряным призером Чемпионата Европы по прыжкам на батуте

С 12 по 15 апреля в Баку проходили Чемпионат и Первенство Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 25 стран. Ивановскую область на главных континентальных турнирах представлял воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва № 2 Дмитрий Зенкин.

По итогам соревнований сборная России стала первой в общекомандном зачете Чемпионата Европы. На счету команды 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. На втором месте сборная Республики Беларусь, далее идут команды Великобритании, Португалии и Азербайджана.

В составе сборной России Дмитрий Зенкин вместе с Дмитрием Ушаковым, Сергеем Азаряном и Михаилом Мельником завоевал серебряные медали Чемпионата Европы в командных соревнованиях на батуте.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2020 году в шведском Гетеборге.

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