В регионе открылась «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики

В преддверии европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит с 22 по 29 апреля под девизом «Предупредить. Защитить. Привить», Управление Роспотребнадзора по Ивановской области проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.

с 16 по 30 апреля специалисты отдела эпидемиологического надзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций по телефонам 30-17-32 и 32-73-29.

По данным Роспотребнадзора, в Ивановской области заболеваемость инфекциями, «управляемыми» средствами специфической профилактики, находится на спорадическом уровне.

В 2017 году не регистрировались случаи заболевания дифтерией, корью, краснухой, столбняком, полиомиелитом. Зарегистрированы единичные случаи заболевания эпидемическим паротитом (свинкой).

По сравнению с 2016 годом отмечено снижение заболеваемости коклюшем - на 35,3%. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась в 8 раз после введения массовой иммунизации населения в рамках приоритетного национального проекта.

«Уровень охвата профилактическими прививками населения Ивановской области и своевременность их проведения в целом соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (95%) и позволяет сдерживать заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями», - говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.