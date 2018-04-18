В Иванове заявить об участии в субботнике необходимо за 3-5 дней

Весенняя уборка областного центра уже стартовала. В Иванове состоялось 17 субботников на общественных территориях. Очередное мероприятие по расчистке набережной Уводи в районе улицы Колотилова намечено на 21 апреля.

Общегородской субботник пройдет 28 апреля. В уборке города примут участие сотрудники органов региональной и муниципальной власти, депутаты областной и городской думы, активисты общественных организаций и молодежных объединений. Мэрия направила письма с предложением поучаствовать в субботнике в промышленные и торговые предприятия. Многие предприниматели уже заявили о готовности поддержать двухмесячник благоустройства и принять участие в субботнике – убрать городские улицы и подведомственные территории.

К уборке общественных территорий могут присоединиться все желающие - необходимо лишь сообщить о своем намерении сделать город чище в управление благоустройства ивановской мэрии. Уведомить о проведении субботника лучше за 3-5 дней до мероприятия. В заявке требуется указать дату и время проведения субботника, количество участников, место работ и контактное лицо (ФИО, номер телефона), ответственное за прием и сдачу инвентаря. Администрация обеспечит участников весенней уборки общегородских территорий инвентарём, мешками для мусора и перчатками, а также обеспечит вывоз собранного мусора.

Организаций субботников во дворах должны заниматься управляющие организации, уточнили на заседании штаба.

«Ни в коем случае нельзя сжигать мусор. Кроме того, мы просим не складировать мусор, собранный во дворах и в частном секторе, на газонах, у обочин дорог и на прочих общественных территориях. Утилизировать отходы должны управляющие компании или сами жители частного сектора», - добавил заместитель главы администрации Иванова Виктор Казанцев.