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Изменения городских маршрутов в Иванове: подробности

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1389 0
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813 0
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Как мы сообщали ранее, решением транспортной комиссии при горадминистрации в Иванове изменены 4 городских маршрута: №№ 3, 3А, 39 и 39А.

В частности, внесены изменения в путь следования муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок №3 «улица Минская – улица Куконковых» и №3А «улица Минская – улица Куконковых», организовав их движение по следующим улицам:

в прямом направлении:

улица Минская - улица Якова Гарелина - улица Тимирязева - улица Ермака - проспект Ленина – улица Карла Маркса – Шереметевский проспект – проспект Ленина - улица Почтовая - улица Богдана Хмельницкого - улица Велижская - улица Ташкентская - улица Станкостроителей - проспект Строителей - улица Шубиных - проспект Текстильщиков - улица Куконковых.

в обратном направлении:

улица Куконковых - проспект Строителей - улица Станкостроителей - улица Ташкентская - улица Велижская - улица Богдана Хмельницкого - улица Варенцовой - улица Красной Армии - проспект Ленина – Шереметевский проспект - улица Карла Маркса - проспект Ленина - улица Ермака - улица Тимирязева - улица Якова Гарелина улица Минская.

 

Изменения в путь следования муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок № 39 «областная детская больница – местечко Минеево» и №39А «областная детская больница – местечко Минеево», организовав их движение по следующим улицам:

в прямом направлении:

улица Любимова - Кохомское шоссе - улица Любимова - улица Шубиных - проспект Текстильщиков – улица Кудряшова – проспект Строителей – улица Кудряшова – улица Генерала Хлебникова - улица Лежневская - улица Марии Рябининой - улица 10 Августа - Шереметевский проспект - улица Громобоя - проспект Ленина - улица Фрунзе - улица 8-я Минеевская - улица Генерала Горбатова - улица 1-я Минеевская - 2-я улица Торфмаша - проспект Ленина - Шереметевский проспект - улица 10 Августа - улица Марии Рябининой - улица Лежневская – улица Генерала Хлебникова - улица Кудряшова - проспект Строителей - улица Кудряшова - проспект Текстильщиков - улица Шубиных - улица Любимова - Кохомское шоссе - улица Любимова.

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