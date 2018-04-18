На «Зеркале» бесплатно научат снимать кино

12 июня в регионе стартует 12-й международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». В этом году, пообещали организаторы, кинофест изменит облик и станет ближе к зрителю. Одно из главных ноу-хау — запуск творческого кампуса для начинающих режиссеров, участие в котором будет абсолютно бесплатным.
С 12 по 17 июня на территории Ивановской области будет организован профессиональный лагерь для тех, кто хочет снимать кино. Работу кампуса «Юность» (так его назвали организаторы) будет курировать режиссер документального кино Ольга Привольнова. В течение недели в творческих лабораториях лагеря будут проходить лекции и мастер-классы от ведущих режиссеров, драматургов, актеров и критиков России. Ежедневно участники кампуса будут снимать и монтировать учебные работы. Кроме того, запланирован ряд лекций по различным гуманитарным дисциплинам, таким как музыка, литература и искусство.Участие в кампусе может принять любой продвинутый или не очень создатель игрового, документального или анимационного кино, полного или короткого метра. Всего будет отобрано 20 студентов лектория. Проживание, питание и лекции для них будут абсолютно бесплатными. Подать заявку на участие в творческих мастерских можно уже сейчас и до 10 мая на сайте yunost.online.