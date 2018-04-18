Ивановская область получит 15 млн рублей на модернизацию медицинских информсистем

Распоряжением Правительства РФ распределены средства федерального бюджета регионам страны на внедрение в 2018 году медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Ивановской области на эти цели выделены 15 млн рублей.
«В соответствии с приоритетным проектом «Электронное здравоохранение» целевое федеральное финансирование позволит интегрировать работу медицинских информационных систем, работающих в областных организациях здравоохранения, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, а также обеспечить автоматизированное взаимодействие с информационной системой территориального фонда обязательного медицинского страхования. Будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы. Таким образом, данные о пациенте будут доступны в электронном виде в любом учреждении здравоохранения региона», - говорится в сообщении регионального правительства.
Целевое федеральное финансирование позволит также полностью обновить региональную медицинскую информационную систему и обеспечить для жителей области возможность бесперебойной дистанционной записи на прием к врачу.
Медицинская информационная система, установленная в лечебных организациях области, позволяет вести электронные медицинские карты пациентов, которые содержат данные медицинских исследований, информацию о состоянии их здоровья.
В настоящее время все областные организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь населению, включены в региональную медицинскую информационную систему. В этом году бюджетом области предусмотрены 14 млн рублей для обеспечения ее работы.