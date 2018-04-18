В усадьбе купца Павлова состоится бал в стиле модерн с легким налетом 18 века

21 апреля в 12.00 в шуйском Культурном центре «Павловский» состоится исторический бал в стиле модерн с легким налетом 18 века.
В программу включены недавно реконструированные танцы русского и американского модерна.
«Не секрет, что эпоха модерна была эпохой увлечений. И одним из таких увлечений была мода на XVIII век. Мода эта началась еще в середине XIX века. Сначала она отразилась в дамском костюме, но к концу века пришла и в танцы», - рассказывают организаторы.
Бал пройдет в усадьбе купца Павлова в Шуе. Перед балом гостям будет подан историчный обед.
Организатор бала - Клуб исторического и социального танца (г. Владимир). В бале также примут участие представители 5 ведущих клубов Москвы, танцоры из Нижнего Новгорода и Севастополя.