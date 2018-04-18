В Иванове объявлен прием заявок на уличную торговлю в День города

Управление экономического развития и торговли администрации областного центра объявило о начале приема заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на уличную торговлю в День города Иваново.

Прием заявок осуществляется с 18 апреля по 8 мая включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8 (4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru.

«Рабочей группой оргкомитета по организации и проведению «Дня города Иваново 2018» до 15 мая будет утвержден список участников торговли и определены торговые места в соответствии с разработанной схемой размещения объектов торговли, - сообщили в управлении. - Запрещается размещение механизированных аттракционов, лотереи «Лопни шар», других аттракционов, связанных с использованием дротиков, батутов и торговля колюще-режущими предметами. В связи с отсутствием возможности подключения к сетям электроснабжения при необходимости допускается использование генераторов».

Удостоверения на место уличной торговли, оказания некоторых видов услуг в День города будут выдаваться управлением экономического развития и торговли на безвозмездной основе.

Напомним, празднование Дня города Иваново состоится 19 мая 2018 года. Праздник приурочен к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и пройдет под девизом «Новому столетию – новое Иваново».

Форма заявки на осуществление уличной торговли