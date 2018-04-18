В Иванове доставщик цветов стал жертвой мошенников

В полицию с заявлением обратилась продавец одного из ивановских цветочных интернет-магазинов. Женщина сообщила полицейским, что сотрудник их торговой точки стал жертвой мошенников.
Со слов заявительницы было установлено, что на ее рабочий телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который заказал букет цветов на сумму 2 500 рублей с доставкой. Через некоторое время выехавшему с букетом водителю позвонил клиент, который представился сотрудником правоохранительных органов и попросил пополнить счет его мобильного номера на 10 тысяч рублей, деньги обещал отдать при встрече. Водитель поверил и в услуге не отказал. В итоге, получив перевод, аферист на связь больше не вышел.
В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о принятии процессуального решения, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.