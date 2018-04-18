Жуткий случай в Богородском, зачем памятник коню и как получить грант для НКО

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Муниципальные гранты для некоммерческих организаций. Как получить, на какие суммы рассчитывать и к чему готовиться в случае победы?
- Рубрика «Поэт в ответ». Где в регионе поставят памятник коню, и что он будет собой олицетворять?
- Моя полиция меня бережет. Жуткий случай в Богородском. Подробности задержания убийцы «по горячим следам».
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.