Рассматривается возможность запуска электрички Иваново-Тверь

Сегодня на ивановском ж/д вокзале работает начальник «Северной Железной Дороги» Валерий Танаев. В интервью нашему корреспонденту он заявил, что «Ласточка» до Москвы зарекомендовала себя как очень успешный проект. И в настоящее время рассматривается возможность запуска электропоезда теперь и до Твери. По предварительным подсчетам, электричкой туда можно будет доехать за 4,5 - 5 часов. И сразу же пересесть на «Сапсан» до Санкт-Петербурга. В таком случае до Северной столицы из Иванова можно будет добраться за 8 часов. Это ровно вполовину быстрее, чем на поезде.
Кстати, фирменный поезд «Иваново - Санкт-Петербург» тоже в скором будущем сократит время в пути - на 1,5 часа. И изменит график движения. Планируется, что прибывать в Санкт-Петербург состав будет около 9 утра, а отправляться из Северной столицы после 19 часов.