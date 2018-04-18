В облздраве прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в регионе

Как мы сообщали ранее, в Тейкове в минувшее воскресенье клещ напал на десятилетнюю девочку. Обеспокоенные родители привезли ее в местную станцию скорой помощи. Клеща там сняли. И посоветовали на всякий пожарный отправить кровопийцу на экспертизу.

В лаборатории во вторник выяснилось страшное: клещ энцефалитный. То есть маленькая девочка может быть инфицирована опасным неврологическим вирусом, исход которого - инвалидность или смерть, и лечения от которого в общем-то нет.

«В качестве профилактического лечения в любом лечебном учреждении по месту жительства должны предложить инъекции иммуноглобулина. Сделать уколы нужно в первые 4 дня после укуса. Потом — уже поздно. Но мало того, что иммуноглобулин от энцефалита не панацея. Так еще при первом же серьезном случае выяснилось: лекарства в лечебницах региона нет», - рассказала в программе «Послушайте!» наш корреспондент Наталья Сергеева.

В Департаменте здравоохранения Ивановской области сообщили об оказании медицинской помощи девочке, пострадавшей от укуса клеща в Тейкове.

В ведомстве отметили, что медицинская помощь ребенку была оказана. Для исключения инфекционного заболевания 17 апреля девочка была направлена на госпитализацию в 1-ю городскую клиническую больницу города Иваново, где ей введен противоклещевой иммуноглобулин. Инъекция сделана своевременно, отметили в облздраве. И добавили: