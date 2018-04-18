На Уводьском водохранилище рыбаки провалились под лед

Два друга отправились на рыбалку на Уводьское водохранилище к деревне Микшино Ивановского района и провалились под лед. Пришлось вызывать помощь.

«Вызов на пульт дежурного поступил уже половина шестого вечера, - рассказывает старший смены спасателей Иван Панасенко. – Мы взяли необходимое снаряжение и отправились по указанному адресу. Добравшись до берега, мы увидели, что пострадавшие находятся от нас метрах в 400-х. Спасатель Алексей Карпук взял с собой спасжилеты и на резиновой лодке отправился к промокшим и продрогшим мужчинам. Путь оказался не простым – лед перемежался с полыньями, поэтому на лодке не везде можно было проплыть. Местами ее приходилось тащить по льду».

Добравшись до пострадавших, Алексей принял единственное правильное решение – эвакуировать людей на ближайший берег, хотя он был противоположным. Оказавшись на суше, спасатель разжег костер, сообщив свои координаты старшему смены, чтобы он вместе с бригадой скорой помощи подъехал с другой стороны реки. Пока спасатели, «скорая» и прибывшие на место друзья рыбаков добирались до привала, люди уже обсохли и согрелись. Прибывшие на место медики никаких отклонений здоровья у спасенных не обнаружили.

К слову, спасенные рыбаки за запрещенный в настоящее время выход на лед будут оштрафованы на 1000 рублей каждый.

Источник: spas37.ru