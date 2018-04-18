Электронные проездные должны быть введены в Иванове до 1 июня 2018 года

В областном центре вводятся электронные проездные билеты для безналичной оплаты проезда в городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок. Согласно постановлению ивановской мэрии, электронные проездные на троллейбус должны быть введены в срок до 1 июня 2018 года.
В связи с этим городскому комитету по транспорту и связи поручено разработать комплекс мер, направленных на беспрепятственное использование электронных проездных билетов.
МУПу «ИПТ»:
- разработать и утвердить Правила использования электронных проездных;
- ежемесячно предоставлять в комитет по транспорту и связи администрации Иванова и финансово-казначейское управление информацию о доходах и расходах предприятия, связанных с использованием электронных проездных билетов.