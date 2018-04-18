В Ивановской области мошенники используют трагедию в ТЦ «Зимняя вишня»

На сайте регионального ГУ МЧС появилось сообщение о том, что в последнее время на территории Ивановской области в связи с недавними трагическими событиями в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» участились случаи мошенничества со стороны лжесотрудников МЧС.
«Преступники под видом сотрудников государственного пожарного надзора «обследуют» жилые помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После этого злоумышленники предлагают коммерческие услуги по установке автономных дымовых пожарных извещателей, приобретения первичных средств пожаротушения, газоанализаторы и иные товары и услуги по предотвращению чрезвычайных ситуаций», - рассказали в ведомстве спасателей.
Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает, что сотрудники госпожнадзора не должны проверять соблюдение требований пожарной безопасности жилых помещений многоквартирных домов. Также специалисты из вышеуказанной организации должны предъявить служебное удостоверение, назваться и быть в форменной одежде.
В случае возникновения сомнительной ситуации следует обратиться за помощью правоохранителей в ГУ МВД по номеру городского телефона – 02 или с мобильного – 102.