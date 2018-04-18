В Иванове на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено порядка 18 млн рублей

По словам заместителя начальника городского управления благоустройства Алексея Приданова, с началом весны подрядные организации усилили работы по уборке обочин дорог и магистралей областного центра от случайного мусора и сухой растительности, ликвидации стихийных свалок и обустройству въездных путей в городские парки предупредительными и запрещающими аншлагами.
«На отдельных участках, в целях предотвращения незаконного въезда автотранспорта на территории парковых зон, как и в прошлом году, будут сделаны специальные траншеи», - сообщил чиновник.
Он также рассказал, что в связи с проведением в городе двухмесячника планируется увеличить объемы вывоза мусора, собранного в ходе субботников на общественных территориях. По данным управления благоустройства, в текущем году в городском бюджете на ликвидацию свалок, ручную уборку территорий и вывоз мусора предусмотрено порядка 18 млн рублей.