Авиарейсы из Иванова в Москву будут сохранены

Только до 30 апреля продаются билеты на авиарейсы по маршруту Иваново-Москва. Однако, как заверили нашу редакцию и руководство аэропорта, и в профильном правительственном департаменте, это не означает приостановку полетов.
Приостановку продаж билетов на май и летние месяцы объясняют окончанием срока действия договора с аваиаперевозчиком «РусЛайн». Однако компания намерена и дальше продолжать сотрудничество по направлению Иваново-Москва. Устная договоренность есть, а подписаны документы будут до конца недели. График полетов также планируют сохранить прежним.