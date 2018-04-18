ПОСЛУШАЙТЕ! Как ивановский бизнесмен решил проблему целого департамента здравоохранения за пять минут

Меценатство нужно возрождать, говорит губернатор Воскресенский. Но у нас и так, кажется, жизнь переходит к системе «помоги себе сам» или «попроси помощи у олигарха». Во всяком случае здравоохранение в регионе в последнее время только по таким законам и существует.

Мы регулярно собираем деньги всем миром на дорогостоящее лечение детям и взрослым. Разбираемся, почему не закупили лекарства для льготников, хотя государство обязано. И вот докатились теперь до покупки простейших лекарств и вакцин.

Вчерашняя история с укушенной энцефалитным клещом девочкой из Тейкова получила продолжение. Мы рассказали, что, когда ей потребовались в качестве лечения инъекции иммуноглобулина, лекарства в ивановских больницах не оказалось. Помощь девочке смогли оказать только в условиях стационара в 1-й городской.

Вчера же вечером известный крупный ивановский бизнесмен, узнав об экстренной ситуации, просто пошел и закупил большую партию иммуноглобулина, и сегодня-завтра лекарство будет доставлено в клиники области. Тейковская ЦРБ не могла провести закупку препарата целый год. А меценат решил этот вопрос за 5 минут…

Продолжение – в комментарии Натальи Сергеевой. Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.