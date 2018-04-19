Дорожный ремонт в Иванове: планы на 19 апреля

По информации городского управления благоустройства, 19 апреля в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна на улицах 10 Августа (узкая часть, с фрезерованием), Марии Рябининой (участок между улицами 10 Августа и Смирнова, с фрезерованием), Тимирязева (с фрезерованием) и Революционной (с фрезерованием).
Профилирование дорог автогрейдером пройдет в Ярмарочном, Гаражном и Цепном переулках, а также на Ярмарочной и Гаражной улицах.
График дорожных работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.