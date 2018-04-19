Рекламные конструкции в Иванове будут устанавливать по новым правилам

Проект «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Иваново» был представлен начальником управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города Владимиром Кудрявцевым на заседании комитета Ивгордумы по законности, общественной безопасности и вопросам местного самоуправления.

Документом предусмотрено урегулирование вопросов, касающихся определения типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории Иванова, вопросов зонирования территории города, что будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, формированию полноценного внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.

«В целях осуществления контроля за правомерным размещением наружной рекламы на территории муниципального образования, не допущением роста самовольно устанавливаемых рекламных конструкций, формирования принципов и условий, обеспечивающих равные права для всех участников отрасли, проектом предусмотрена регламентация порядка демонтажа рекламных конструкций, - сообщил Владимир Кудрявцев. - С учетом анализа практики других муниципальных образований предлагается внести изменения в Порядок расчета оплаты по договорам на их установку и эксплуатацию на имуществе, находящемся в собственности или в ведении муниципалитета в части исключения понижающего коэффициента, отражающего размер оплаты от условий обзора рекламной конструкции».

Также в целях планомерного пополнения доходной части городского бюджета, учитывая рекомендации Контрольно-счетной палаты города, предлагается ввести норму о ежегодной индексации базовой ставки (БС) в формуле расчета оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Кроме того, проект предусматривает внесение изменений в Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности или в распоряжении органов местного самоуправления.

При условии доработки высказанных замечаний проект был рекомендован к принятию в двух чтениях.

«Для реализации данного проекта дополнительного бюджетного финансирования не потребуется. Принимаемые изменения приведут к увеличению доходной части бюджета на 4 млн рублей», - говорится в сообщении ивановской мэрии.