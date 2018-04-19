Ивановский Музей советского автопрома вошел в число лучших частных музеев России

ТОП-15 самых интересных частных музеев России выбрали для «Вестника АТОР» в апреле 2018 года туроператоры – члены экспертной группы Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ. В шорт-лист лучших частных музеев вошел ивановский Музей советского автопрома.
По мнению экспертов, в Иванове располагается небольшой, но очень интересный и впечатляющий гостей частный автомузей. Здесь представлена одна из лучших в стране коллекций советских автомобилей, собранная местным предпринимателем. Все машины здесь отреставрированы, в исключительно хорошем состоянии как снаружи, так и внутри. Более того, несколько экспонатов – на ходу.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново