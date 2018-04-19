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Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей

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Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей
19.04.2018, 11:12
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Ивгордума на очередном заседании рассмотрела проект о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Прогнозируемые доходы бюджета областного центра увеличиваются в 2018 году на 425 771,82 тыс. рублей и составят 6 391 596,01 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Иваново» увеличивается, в том числе на организацию летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, которые будут созданы на базе общеобразовательных учреждений – 926,08 тыс. рублей, проведение обследования здания ДК «Меланж» и разработку ПСД на проведение капитального ремонта – 2 846,65 тыс. рублей.

Возрастает финансирование строительства дошкольной образовательной организации на 240 мест в микрорайоне «Рождественский» на 149 791,71 тыс. рублей. Выделяются средства бюджета города в сумме 100 тыс. рублей на корректировку сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново».

Кроме того, в 2019 году 2,5 млн рублей пойдут на разработку проектной и сметной документации «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне «Сухово-Дерябихский».

В рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иваново» по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» предусматриваются средства городского бюджета в общей сумме 2 930,23 тыс. рублей, в том числе 451,62 тыс. рублей - в 2019 году и 2 478,61 тыс. рублей - в 2020 году.

В 2018 году перераспределяются средства муниципального дорожного фонда города Иваново в сумме 6 683,01 тыс. рублей для обеспечения установленного уровня софинансирования капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской (1 этап), планируемого к выполнению с привлечением субсидии из областного бюджета.

Увеличивается финансирование аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» на общую сумму 15 700 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ:

- по содержанию территорий общего пользования, ремонту объектов благоустройства – 4 000 тыс. рублей,

- по ликвидации стихийных свалок – 3 000 тыс. рублей,

- по содержанию, ремонту объектов озеленения – 3 000 тыс. рублей,

- по цветочному оформлению – 3 500 тыс. рублей,

- по выкашиванию газонов механизированным способом – 2 000 тыс. рублей,

- по разработке и корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования – 200 тыс. рублей.

Увеличивается финансирование и специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» на 106 633 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета для строительства автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова.

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иваново» увеличивается в 2018 году на 2 000 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение мебели в детский технопарк.

С учетом распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области, финансирование специальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» увеличивается в целом на 100 829,38 тыс. рублей.

Проект решения был рекомендован к принятию в двух чтениях и вынесен на пленарное заседание ивановской городской думы.

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