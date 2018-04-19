Ивановские студенты стали лауреатами международного конкурса «Дебют»

С 13 по 15 апреля в ивановском колледже культуры проходил уникальный конкурс профессионального мастерства – X Международный конкурс студентов хореографических отделений колледжей (училищ) культуры «Дебют». Уникальность его в том, что такой конкурс в России один и проводится он только в Иванове.
Студенты соревновались в исполнительском мастерстве по классическому и народному танцу и представили балетмейстерские работы в номинации «Композиция и постановка танца».
Высокопрофессиональное жюри конкурса возглавлял Деревягин Ю.Г., заведующий кафедрой народного танца, профессор Московского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ; а также в жюри работали Пиворович И.В., декан хореографического факультета МГИК, заведующий кафедрой современного танца, заслуженный артист РФ и Барышникова Е.Е., преподаватель кафедры классического танца МГИК, балетмейстер-постановщик хореографического училища при МГАТТ «Гжель».
В рамках конкурса прошли мастер-классы по модерн-джазу, консультации, «круглый стол» по проблемам развития профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Ивановские студенты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки хореографов в колледже культуры, завоевав дипломы Лауреатов I, II, III степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец».