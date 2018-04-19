Шуянка воткнула сожителю нож в сердце

В Шуйскую ЦРБ бригадой скорой помощи был доставлен 48-летний мужчина. Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением грудины и ранением сердца. Информация о пострадавшем была передана в полицию.
Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что к преступлению причастна 48-летняя сожительница потерпевшего. Во время совместного распития спиртных напитков между гражданскими супругами произошел конфликт. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь.
Подозреваемая задержана и доставлена в полицию. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.