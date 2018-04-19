20 апреля в России отмечается Национальный день донора, который учрежден в 2007 году. Дата праздника приурочена к первому в мире переливанию крови 20 апреля 1832 года. Его провел молодой питерский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф. Это спасло жизнь пациентки.
Ивановская областная станция переливания крови (г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5а) приглашает доноров сдать кровь.
Кровь берут и в филиалах станции, об адресах и времени приема доноров информацию можно получить на сайте учреждения.
21 апреля с 08.00 в Ивановской области пройдет донорская суббота, посвященная Национальному дню донора:
- в Иванове по адресу ул. Парижской Коммуны, д. 5а,
- в Вичуге по адресу: ул. Ульяновская, д. 12,
- в Кинешме по адресу: ул. Гагарина, д. 2А,
- в Фурманове по адресу: ул. Тимирязева, д. 1,
- в Шуе по адресу: ул. Металлистов, д. 1-в,- в Юже по адресу: ул. Советская, д. 13.