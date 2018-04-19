В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия

Школьники сражались на мечах и стреляли из лазерного оружия. Всё это они проделывали в рамках форума "Здоровое поколение", который состоялся в сегодня в Китовской школе.
В мероприятии приняли участие около 300 учащихся средних образовательных учреждений. Все они - члены волонтерских отрядов.
Для ребят были организованы несколько тематических площадок, на которых они могли познакомится с приёмами психологической релаксации, основами тай-бо и пауэр-йоги, а также пострелять из лазерного оружия и сразится на спортивных "мягких" мечах.
Основная цель форума - популяризация здорового образа жизни и развитие волонтёрского движения.