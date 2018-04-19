В Иванове пройдет областная краеведческая конференция

В субботу, 21 апреля, в 10.00 в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина пройдет областная краеведческая конференция, приуроченная к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.

В работе конференции примут участие представители органов государственной власти региона, сотрудники Института российской истории Российской академии наук, представители «Владимирского областного краеведческого общества», ученые из Москвы, Петербурга, Костромы, Ярославля, Вологды, а также краеведы Ивановской области. На конференцию заявлено более 160 докладов.

Научно-практическая конференция пройдет в 9 секциях, на которых будут рассмотрены вопросы истории и образования, культуры и искусства ивановского края и другие. Отдельная секция будет посвящена выдающимся уроженцам и деятелям Ивановской области. Истории о небольших населенных пунктах, в том числе уже исчезнувших с карты региона, расскажут докладчики секции «Энциклопедия сел и деревень Ивановской области».

Большой блок вопросов планируется рассмотреть на секциях «Растительный и животный мир ивановского края, биоресурсы и их охрана», «География ивановского края, краеустройство и туризм», «Экология и медицина». Отдельную секцию также проведет «Российское военно-историческое общество».

В рамках конференции будет принята новая редакция устава Ивановского областного краеведческого общества и представлен первый выпуск сборника «Труды Ивановского областного краеведческого общества» (редакторы-составители - Кирилл Балдин и Владимир Возилов).