Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов

Подведены итоги Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных специалистов «Мой край – моя Россия». К участию приглашались сотрудники библиотек и специалисты других учреждений культуры и образования, проводящие работу по приобщению детей к чтению.

Конкурс проходил в трех номинациях: «История в лицах» (презентации, исследовательские материалы о людях, прославивших родной край), «История родного края» (История памятников, архитектурных сооружений, городов, сёл и деревень) и «Тематическая выставка».

В число победителей конкурса вошла заведующая библиотекой-филиалом №5 кинешемской городской централизованной библиотечной системы Маргарита Салмина.

Маргарита заняла 1 место в номинации «Тематическая выставка» за представленный выставочный проект - выставка-портрет «Спасенный фронтовыми соловьями», посвященный 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Михаила Дудина, а также 3 место в номинации «История в лицах» (III место) за исследовательский материал - Книга электронных презентаций «Улица имени Героя»: Имена Героев Великой Отечественной войны в названиях кинешемских улиц.

Работы Маргариты Салминой прошли экспертную оценку оргкомитета и опубликованы на сайте Академии развития творчества «Арт-талант» (г. Санкт-Петербург).