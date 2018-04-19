Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег

В предстоящие выходные, 21 и 22 апреля, в большинстве областей центрального федерального округа ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 15-22 м/с.
В Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях пройдут дожди со снегом. Местами высота снежного покрова будет достигать 5-15 см.
22 апреля температура воздуха на севере округа понизится ночью до минус 2…плюс 5 градусов, днем ожидается 2…8 градусов тепла. ночью 23 апреля понижение температуры воздуха в северной половине округа до 0…6 градусов мороза.
Неблагоприятные метеоусловия в Гидрометцентре пояснили перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России.