Автохам за рулем маршрутки: новое видео

Очередной вопиющий случай автохамства зафиксировал ивановский мотоциклист. Он снял видео, как водитель микроавтобуса грубо нарушает правила дорожного движения.

Автохамство было зафиксировано на пересечении улицы Ивановской и Шуйской трассы. На кадрах видно, как транспорт, подъехав к перекрестку, остановился. Водитель маршрутки и мотоциклист стали терпеливо дожидаться разрешающего сигнала светофора. В это время к регулируемому перекрестку подъехал микроавтобус, украшенный рекламой автотехцентра. Водитель, очевидно, очень торопился, он грубо подрезал мотоцикл и выехал на перекресток на красный. Номер автобуса не читаем, поскольку замазан грязью (что, к слову, тоже нарушение правил дорожного движения). Принадлежит транспорт автотехцентру или нет, неизвестно, но при желании правоохранители это узнают, и тогда нарушитель понесет наказание.

Отметим, после публикации видео на сайте IvanovoNews и в эфире телеканала «Барс» автохамы не раз привлекались к ответственности.