Лента новостей

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В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком

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Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса

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В регионе растет число жалоб на действия полицейских

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Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению

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На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав

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Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу

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Автохам за рулем маршрутки: новое видео

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Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег

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Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов

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Ивановец стал серебряным призером Первенства ЦФО по боксу

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В Иванове пройдет областная краеведческая конференция

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В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия

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В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»

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В Ивановской области выявлены сайты, предлагающие услуги проституток

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В Ивановской области пройдет донорская суббота

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Шуянка воткнула сожителю нож в сердце

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Ивановские судебные приставы выдворили 26 мигрантов

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Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры

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Ивановские студенты стали лауреатами международного конкурса «Дебют»

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Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей

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Ивановский Музей советского автопрома вошел в число лучших частных музеев России

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Рекламные конструкции в Иванове будут устанавливать по новым правилам

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 19 апреля

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ПОСЛУШАЙТЕ! Как ивановский бизнесмен решил проблему целого департамента здравоохранения за пять минут

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В Ивановской области мужчина умер в стоматологической поликлинике

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Авиарейсы из Иванова в Москву будут сохранены

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В Иванове на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено порядка 18 млн рублей

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В Ивановской области мошенники используют трагедию в ТЦ «Зимняя вишня»

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Электронные проездные должны быть введены в Иванове до 1 июня 2018 года

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На Уводьском водохранилище рыбаки провалились под лед

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В облздраве прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в регионе

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Рассматривается возможность запуска электрички Иваново-Тверь

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Жуткий случай в Богородском, зачем памятник коню и как получить грант для НКО

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В Иванове во время пожара в частном доме погиб человек

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Поставлена задача повысить зарплату работников культуры до средней по области

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В Иванове доставщик цветов стал жертвой мошенников

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В Иванове снесут очередной аварийный дом

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В Иванове объявлен прием заявок на уличную торговлю в День города

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В усадьбе купца Павлова состоится бал в стиле модерн с легким налетом 18 века

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В Иванове дело вооруженных квартирных налетчиков ушло в суд

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Ивановская область получит 15 млн рублей на модернизацию медицинских информсистем

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Ивановцы собирают средства на озеленение мемориала Героям фронта и тыла

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На «Зеркале» бесплатно научат снимать кино

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Изменения городских маршрутов в Иванове: подробности

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В Иванове заявить об участии в субботнике необходимо за 3-5 дней

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На трассе в Ивановской области водитель «семерки» сбил стоявшую на обочине женщину

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В регионе открылась «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики

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Восстановление размытой объездной дороги в Гаврилово-Посадском районе начнется после ухода воды

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В Ивановской области пьяный водитель «ВАЗа» врезался сначала в ворота, а потом в дерево

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Житель Ивановской области откусил бывшей жене палец