На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав

По данным регионального УМВД, с начала года 77 жителей Ивановской области привлечены к ответственности за езду в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.
Один из последних примеров задержания злостного нарушителя произошел 17 апреля у поселка Железнодорожный в Ивановском районе. Инспекторы ДПС остановили мопед «Альфа». Транспортным средством без государственного регистрационного знака управлял 37-летний мужчина. Он был пьян, к тому же не имел водительского удостоверения.
18 апреля состоялось судебное заседание, в ходе которого мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания судья назначил ему 10 суток административного ареста с отбыванием в спецприемнике.