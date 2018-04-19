Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению

18 апреля в ивановском Доме культуры Всероссийского общества слепых состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению. В соревнованиях приняли участие игроки из Иванова, Шуи, Кинешмы, Тейкова, Палеха и Вичуги.

Чемпионат проходил в два этапа, а участники были разделены на три группы. В финал вышли 4 игрока, среди которых после нескольких напряженных партий и определился победитель. Чемпионом области стал Зоиршо Сафаров из Иванова.

Остальные финалисты набрали равное количество очков, поэтому обладатели второго и третьего места определились лишь по результатам дополнительных игр.

В итоге серебро завоевал Анатолий Старенков из Вичуги, а бронзовым медалистом стал Алексей Поляков из Шуи.

Победителям и призерам были вручены грамоты, медали и подарки от организаторов.