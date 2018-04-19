В регионе растет число жалоб на действия полицейских

Сегодня, 19 апреля, Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева выступила перед депутатами регионального парламента с отчетом об итогах работы за прошлый год.

По словам омбудсмена, в 2017 году к ней поступило почти две с половиной тысячи жалоб. Большинство вопросов, с которыми обращались жители региона, касались соблюдения жилищных, трудовых прав граждан, пенсионного и социального обеспечения, в том числе охраны здоровья и медицинской помощи, образования, сохранения благоприятной окружающей среды, семейного права. Они составляют 37,8% (рост на 5,2%).

Второе место, по словам Натальи Ковалевой, занимают обращения граждан, требующих специальной защиты. К ним относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, инвалиды, военнослужащие, граждане, находящиеся в местах лишения свободы.

Замыкают тройку лидирующих тем обращений, по сообщению омбудсмена, нарушения гражданских прав и свобод. При этом стабильным остается количество жалоб на несоблюдение прав граждан органами охраны общественного порядка, следствия и дознания – 8,9%.

«Особую озабоченность вызывает рост числа жалоб на действия сотрудников полиции. Их число увеличилось на 21,4% по сравнению с прошлым годом», - уточнила Наталья Ковалева.

Она также отметила, что растет число жалоб на неисполнение судебных решений, а в вопросах защиты политических прав и свобод вызывает беспокойство увеличение более чем в три раза жалоб на нарушение права на информацию и обращение.