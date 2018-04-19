Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса

В Нижегородской консерватории подведены итоги XI Межрегионального открытого смотра-конкурса студенческих оркестров народных инструментов ССУЗов искусств.
По итогам смотра-конкурса звание Лауреата и Дипломанта I степени присвоено оркестру народных инструментов Ивановского музыкального училища (колледжа) под руководством Николая Рычагова.
Оркестр приглашен для участия в гала-концерте, который состоится 29 апреля в Большом зале Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
Оркестр русских народных инструментов Ивановского музыкального училища был создан в 1961 году. Инициатор создания и многолетний художественный руководитель коллектива – Виктор Кукушкин, профессор Саратовской государственной консерватории имени Собинова. В последующем коллективом руководили заслуженные работники культуры России Виктор Шадрин и Виктор Герасимов.
Оркестр является многократным лауреатом смотров-конкурсов оркестров музыкальных училищ, бессменным участником значимых общественных мероприятий в городе и области.