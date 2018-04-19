Расторгнут договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост

Кинешемская администрация расторгла договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост. Об этом стало известно на заседании комисси по ЖКХ, сообщает портал Кинешемец.RU.

Ремонтом моста занималась компании "НПП СК Мост", она приступила к работам еще в прошлом году. Напомним, в 2017-м при обследовании инженерного сооружения были выявлены серьезные дефекты, в результате проект реконструкции пришлось переделывать. С этим и связано расторжение договора, пояснили нам в администрации Кинешмы. То есть процедура расторжения носит, скорее, формальный характер. Конкурс на проведение работ будет объявлен снова, и, возможно, работы продолжит прежний подрядчик.

Отметим, на сегодняшний день проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, в департамент дорожного хозяйства направлена заявка на финансирование. В кинешемской администрации уверяют, что сроки сдачи объекта остаются неизменными. Реконструкция моста должна завершиться к 1 сентября 2018 года.