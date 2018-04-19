Житель Ивановской области пытался дать взятку следователю за прекращение дела

Вынесен приговор жителю Приволжского района, который обокрал квартиру и пытался дать взятку следователю за прекращение уголовного преследования.
Преступление было совершено в начале января текущего года. Гражданин Азербайджана со своими знакомыми, не посвященными в преступные планы, проник в жилой дом одной из деревень района, откуда похитил изделия из метала. Украденное сдал в пункт приема металла в Приволжске.
Будучи изобличенным в совершенном преступлении, подсудимый попытался дать взятку в размере 60 тысяч рублей следователю, который вел это дело. Следователь взятку не принял, а злоумышленник был задержан с деньгами прямо в кабинете правоохранителя.
На днях состоялся суд, который приговорил гражданина Азербайджана к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.