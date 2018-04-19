В Иванове пройдут соревнования по сбору мусора

В воскресенье, 29 апреля, в ивановском парке «Харинка» пройдут масштабные соревнования по сбору мусора «Чистые Игры». Помощь по их организации окажет региональный оператор по обращению с ТКО Ивановской области и Ассоциация предприятий в сфере обращения с отходами.

«Чистые Игры» – это федеральный проект, в рамках которого с 2014 года проводятся командные соревнования по сбору и сортировке мусора. В прошлом году его партнёром стало крупнейшее профессиональное сообщество в сфере обращения с отходами - ассоциация «Чистая страна». За прошедшее время уборки прошли в 53 городах России, где более 12 тысяч участников собрали почти 300 тонн мусора.

В «Чистых Играх» всегда участвует большое число добровольцев. Это не только полезный, но и увлекательный квест. Организаторы разрабатывают карту местности, и команды по ней приступают к поиску и сбору мусора. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор и так называемые «артефакты» - необычные предметы, найденные во время игры, а также за выполнение дополнительных заданий.

Чтобы присоединиться к соревнованиям, необходимо собрать команду от двух человек, зарегистрироваться на сайте или в группе «Чистые Игры – Иваново». Кстати, на сегодняшний день заявлены уже 9 команд.

«Экологическую культуру можно воспитать только действием. Мы с радостью поддержали организаторов Игр, потому что считаем этот проект очень важным, – рассказала руководитель регионального оператора Надежда Гришина. – Наша компания предоставит бункер для сбора мусора, а потом вывезет всё, что соберут участники».

Кроме того, региональный оператор приготовит специальные призы участникам, которые будут вручены по окончании соревнований.