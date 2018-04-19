ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии

Об этой трагедии говорит, пишет и думает вся страна. Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 64 человек. Из них больше 40 — дети.

Трагедия болью отозвалась в каждом регионе страны, и, казалось, в сердце каждого россиянина. Но лично я, похоже, ошиблась в своих наивных представлениях. Ведь некоторые решили спекулировать на трагедии и массовой истерии. И злодеяния только набирают обороты.

Сначала в соцсети валом вылились ложные факты о бешеном количестве погибших. «Их не десятки, а сотни!» - расшатывали и без того слабую нервную систему неравнодушных горе-пранкеры. А уже на следующий день после ЧП аферисты стали собирать деньги на похороны погибших, представляясь их родственниками.

Наглость мошенников пошла дальше. Жителям Кемерова, потерявших родных, стали приходить ужасные сообщения: «Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт». За деньги, конечно же. Вообще ничего святого.

В соцсетях мошенники организовывали сбор средств якобы пострадавшим и семьям погибших при пожаре. Из региона в регион гуляли те или иные изощренные способы нажиться на боли и скорби людей. Когда пошла волна проверок пожарной безопасности торговых центров, появились ряженые.

В Ивановской области буквально вчера сообщили в региональном штабе МЧС: замечены лжесотрудники государственного пожарного надзора. Злоумышленники приходят в квартиры, жилые дома, магазины, чтобы якобы обследовать помещения на пожарную безопасность. А потом, запугивая штрафами, втюхивают людям за деньги услуги по замене проводки, установке сигнализации, дымового датчика. Продают огнетушители. И всегда наглецы напоминают о страшном пожаре. Мол, хотите сгореть в собственном доме, как посетители «Зимней вишни»?

Продолжение комментария Натальи Сергеевой можно посмотреть в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».