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ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии

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ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии
19.04.2018, 20:31
261 1

Об этой трагедии говорит, пишет и думает вся страна. Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 64 человек. Из них больше 40 — дети.

Трагедия болью отозвалась в каждом регионе страны, и, казалось, в сердце каждого россиянина. Но лично я, похоже, ошиблась в своих наивных представлениях. Ведь некоторые решили спекулировать на трагедии и массовой истерии. И злодеяния только набирают обороты.

Сначала в соцсети валом вылились ложные факты о бешеном количестве погибших. «Их не десятки, а сотни!» - расшатывали и без того слабую нервную систему неравнодушных горе-пранкеры. А уже на следующий день после ЧП аферисты стали собирать деньги на похороны погибших, представляясь их родственниками.

Наглость мошенников пошла дальше. Жителям Кемерова, потерявших родных, стали приходить ужасные сообщения: «Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт». За деньги, конечно же. Вообще ничего святого.

В соцсетях мошенники организовывали сбор средств якобы пострадавшим и семьям погибших при пожаре. Из региона в регион гуляли те или иные изощренные способы нажиться на боли и скорби людей. Когда пошла волна проверок пожарной безопасности торговых центров, появились ряженые.

В Ивановской области буквально вчера сообщили в региональном штабе МЧС: замечены лжесотрудники государственного пожарного надзора. Злоумышленники приходят в квартиры, жилые дома, магазины, чтобы якобы обследовать помещения на пожарную безопасность. А потом, запугивая штрафами, втюхивают людям за деньги услуги по замене проводки, установке сигнализации, дымового датчика. Продают огнетушители. И всегда наглецы напоминают о страшном пожаре. Мол, хотите сгореть в собственном доме, как посетители «Зимней вишни»?

Продолжение комментария Натальи Сергеевой можно посмотреть в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».

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19.04.2018, 21:25
100 0
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Автор: Наталья Сергеева Об этой трагедии говорит, пишет и думает вся страна. Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни 64 человек. Из них больше 40 — дет...
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