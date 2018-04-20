Фанаты выступят против руководства ФК «Текстильщик»

22 апреля в Иванове состоится товарищеский матч между командой болельщиков «красно-черных» и командой администрации футбольного клуба «Текстильщик». За последних сыграют Юрий Ермаков, Денис Бояринцев, Дмитрий Шелякин, Игорь Тихонов, Андрей Бубчиков, Сергей Тимофеев, Сергей Аксенов, Андрей Минвалиев, Виталий Пугин, Юрий Криволапов, Андрей Романов и другие, сообщает пресс-служба клубы.
Формирование сборной болельщиков проводят активисты и фан-сектора, и западной трибуны.
Начало матча - в 12.00 - после завершения тренировки главной команды. Вход на игру свободный.