Названо количество «отличников» «Тотального диктанта» в Иванове

В 2018 году в Иванове и Шуе во всероссийской образовательной акции приняли участие около 324 человек. «Тотальный диктант» писали на 5 площадках. Ивановская область участвует в акции 6-й раз подряд. И, по словам организаторов, количество желающих проверить свою грамотность с каждым годом растет. Состав участников молодеет.

12 участников «Тотального диктанта» в столице региона получили «отлично» за свои работы. Это меньше, чем в прошлом году. Но и «двоек» зато стало меньше, чем обычно. В основном все «хорошисты». «Отличников» наградят 20 апреля в областной библиотеке для детей и юношества во время ежегодной акции «Библионочь-2018».

Больше всего в работах ивановцев пунктуационных ошибок. Ну, а самыми трудными словами стали «в обрез» - участники писали его слитно. Ошибались и писали «грошЁвых», вместо «грошОвых», и «череЗчур» или «через чур», вместо «чересчур». Кстати, в последнем слове и москвичи наделали больше всего ошибок.

Напомним, всероссийская акция проходила 14 апреля. Всего в ней приняли участие более 227 тысяч человек. Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стала писательница Гузель Яхина. Известно, что новые учебники по русскому языку будут составлять с учетом ошибок, допущенных на «Тотальном диктанте».