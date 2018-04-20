Ивановские «Ласточки» перевезли за месяц 40 тысяч пассажиров

За первый месяц курсирования электропоездами «Ласточка» по маршруту Москва-Иваново-Москва было перевезено 40 тысяч пассажиров. Наполняемость поездов составила 93%.

Напомним, поезда «Ласточка» курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по 2 рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иванова.

В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания – бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Москва – Иваново можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

С 13 мая стоимость проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Москва – Иваново будет формироваться системой динамического ценообразования. Расчет стоимости будет производиться в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

Кроме того, будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей в возрасте от 3 до 10 лет) цена будет снижена на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, а для пассажиров в возрасте от 60 лет – на 50%, а при оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Данные предложения не распространяются на стоимость сервисного сбора.